Дяконско ръкоположение в гр. Сливен

03.08.2025 15:22 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 18 часа | 29

На 3 август 2025 г. (неделя) в катедралния храм „Св. великомъченик Димитър Солунски“ – гр. Сливен, беше отслужена празнична Архиерейска св. Литургия.

Богослужението беше възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, в съслужение със: ставрофорен иконом Евгений Янакиев,:иконом Йоан Петров – архиерейски наместник на Ямболска духовна околия и духовен надзорник, иконом Панайот Сотиров – духовен надзорник, протойерей Ангел Брусов от храм „Преображение Господне“ – гр. Пловдив, протойерей Серафим Бармуков,

свещеник Емилиян Борисов, йеродякон Вартоломей, йеродякон Поликарп, дякон Владимир Рогачев и дякон Стоян Толев.

По време на светата Литургия бе извършено дяконско ръкоположение над Божия раб Юлиян Иванов, който със страх Божий, вяра и любов пристъпи към светия Престол.

Клира бе огласен от г-н Иван Млечков, секретар н. Сливенска митрополия, г-н Александър Учиков и псалти от града.

В края на богослужението Негово Високопреосвещенство произнесе архипастирско слово върху евангелския текст за умножаването на петте хляба и двете риби, като подчерта неизмеримото значение на светата Евхаристия – тайнството на Божията любов и Неговото постоянно присъствие сред вярващите.

Митрополит Арсений поздрави новоръкоположения дякон и му даде архипастирски наставления: да пази чиста съвестта си, да служи достойно, с усърдие и благоговение, като ревността, с която отслужва първата си Литургия, бъде не само запазена, но и преумножена до последната му служба пред Господа.

Снимки от св. Литургия