Прием на заявки от работодатели за включване в насърчителни мерки за заетост

07.08.2025

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 11 минути | 2

Дирекция "Бюро по труда" - гр. Сливен

Уведомява работодателите от община Сливен, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. август 2025г.

Работодателите могат да подават своите документи в бюрата по труда в страната за включване в насърчителни мерки за заетост и обучение по чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ.

Подборът и оценката на работодателите, подали заявки, се извършват при условия и параметри, определени в методика, утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика.

Предлаганите насърчителни мерки осигуряват възможности за заетост на пълно или непълно работно време на:

безработни младежи до 29-год. възраст

продължително безработни лица

безработни с трайни увреждания

безработни лица - родители (осиновители) с деца до 4-годишна възраст

безработни лица, изтърпели наказание "лишаване от свобода"

безработни лица над 55-годишна възраст

безработни с основно или по-ниско образование

безработни лица без професионална квалификация

Продължителността на субсидираната заетост варира от 3 до 24 месеца. Размерът на субсидията е съгласно Националния план за действие по заетостта за 2025 г.

Съветите за сътрудничество към бюрата по труда ще разглеждат и одобряват заявките до 13.08.2025 г.

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи към тях, в периода: от 31.07.2025г. вкл. – до 08.08.2025г. вкл