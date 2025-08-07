Сливенският митрополит Арсений ще оглави вечерно богослужение с Молебен канон в Котел

07.08.2025 09:37 , Людмила Калъпчиева

На 12 август 2025 г. (вторник) от 18:00 часа, в храм „Св. св. апостоли Петър и Павел“ в гр. Котел, ще се състои вечерно богослужение с Молебен канон на Пресвета Богородица, оглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.

Преди началото на службата в храма ще бъде тържествено донесено копие на чудотворната икона на Пресвета Богородица „Предвъзвестителка“ – символ на застъпничество, надежда и духовна утеха за вярващите.

Организаторите приканват всички православни християни да се присъединят молитвено към това благодатно събитие, за да издигнат заедно своите прошения към Господа чрез застъпничеството на Пречистата Дева, в търсене на милост, закрила и духовно укрепление.