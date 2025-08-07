Националният летен скаутски лагер събра над 150 деца в местността Абланово

07.08.2025 12:58 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 23 минути | 26

В местността Абланово беше открит Национален летен скаутски лагер. 12-дневното събитие събра над 150 деца и младежи от цялата страна. Топло приветствие към присъстващите отправи заместник-кметът на Сливен Камен Костов, който също е скаут.

„Пожелавам ви освен активностите, с които ще се занимавате през следващите дни, да научите интересни неща и за Сливен. Градът ни е изключително гостоприемен, богат на история и култура и аз вярвам, че след като си тръгнете от тук, ще разказвате на своите близки и приятели за него. Бъдете здрави, учете се и се забавлявайте“, каза Костов.

До 17 август деца и младежи на възраст от 7 до 18 години ще се потопят в дни, изпълнени с приключения. Лагерът обединява младежи от различни краища на България, които ще учат различни неща чрез преживявания и изграждане на нови умения. Участниците ще имат възможност да се включат в разнообразна програма, фокусирана върху практически умения, вълнуващи игри и разузнавачески експедиции. Ще се включат в традиционни скаутски дейности като изграждане на биваци, готвене на открито и умения за оцеляване и ориентиране сред природата. Ще проведат също и дневен, и нощен поход, а съвместни дейности с местни структури и доброволчески инициативи в района на Сливен, ще ги запознаят с местните общности.

Лагерът насърчава децата и младежите да развият своята самостоятелност, да добият нови знания и умения, да създадат нови приятелства със свои връстници от различни части на страната. Той е и възможност да се свържат с природата и да ги вдъхнови да бъдат активни и полезни за света около тях. Това е основата на мисията на Националната скаутска организация на България – да създава вълнуващи преживявания и стимулираща среда за развитие на младите хора, които да изградят едно по-отговорно общество.

Събитието се организира с подкрепата на Община Сливен и партньорски организации. То е част от годишния календар на Националната скаутска организация на България.