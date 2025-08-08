08.08.2025 09:31 , Людмила Калъпчиева

преди 38 минути

Миналата седмица AMD обяви, че компютър с Ryzen™ AI Max+ 395 (128GB) може да изпълнява модели с до 128B (128 милиарда) параметри локално на Windows, което подчертава водещата позиция на компанията в AI персоналните компютри.

Тази седмица AMD стана първата, която пусна модела GPT-OSS 120B на OpenAI локално на Windows AI персонален компютър, използвайки LM Studio и новия Adrenalin 25.8.1 WHQL драйвер. С до 30 токена в секунда, потребителите могат да се насладят на модели от референтен клас, работещи директно на устройството.

Моделът GPT-OSS 20B (20 милиарда параметри) работи ефективно и на лаптопи от серията Ryzen™ AI 300 и графични процесори Radeon™ 9070 XT, осигурявайки бързи, отзивчиви и мултимодални работни процеси.

Можете да прочетете повече за този напредък в областта на изкуствения интелект в блога на AMD и да разгледате по-подробно моделите в Open AI блога.