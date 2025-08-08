08.08.2025 10:51 , Людмила Калъпчиева

Моделите QAI-M100 и QAI-U100 разширяват AI функциите на NAS системите

8 август 2025 г. - Водещият производител в областта на изчислителните, мрежовите и сторидж решения пусна на пазара нови ускорители, които вдигат производителността в приложения за разпознаване на лица и предмети. Моделите QAI-M100 и QAI-U100 са предвидени за работа с мрежовите сторидж системи (NAS) на QNAP. С plug-and-play инсталация и гъвкаво конфигуриране, тези устройства предоставят на малките и средни предприятия и индивидуалните потребители достъпно решение за ускоряване на AI приложенията.

„С бързото разпространение на изкуствения интелект, търсенето на обработка и анализ на данни в реално време, при това близо до потребителите, се увеличи“, каза Анди Чунг, продуктов мениджър на QNAP, добавяйки: „Комбинацията от QNAP NAS и AI ускорителите QAI не само осигурява високопроизводителна платформа за съхранение на данни, но и значително повишава изчислителната ефективност на приложенията с изкуствен интелект, подобрявайки цялостната рентабилност.“

При извършване на AI изчисления с QAI-M100 и QAI-U100, системата работи с по-ниска консумация на енергия и по-висока ефективност. Потребителите могат да инсталират два QAI ускорителя на едно NAS устройство или приложение, което допълнително подобрява изчислителната производителност.

• QAI-M100: Използва M.2 2280 B+M интерфейс и има 3 TOPS NPU. Изисква NAS устройство с M.2 2280 PCIe слот или PCIe разширителен слот за инсталиране на QNAP QM2 разширителна карта. Разполага с вградена 1GB памет и радиатор за разсейване на топлината.

• QAI-U100: Използва USB 3.2 Gen 1 Type-A интерфейс и има 3 TOPS NPU. Изисква NAS устройство с USB 3.2 Gen 1 Type-A порт. Има вградена 1GB памет, раздиатор за разсейване на топлината и LED индикатор за състоянието.

Според тестове на QNAP Lab, добавянето на един QAI edge* AI ускорител към QNAP NAS може да увеличи скоростта на AI разпознаване на обекти на QuMagie Smart Album с до 36% , а скоростта на разпознаване на лица - с до 22%.

Забележка: Всички данни за подобрение на производителността се базират на сравнение на TS-673A NAS със и без използване на QAI ускорител.

Системни изисквания

NAS операционна система: QTS 5.2.1.2930 build 20241025 (или по-нова), QuTS hero h5.2.1.2929 build 20241025 (или по-нова)

Съвместим софтуер: QNAP AI Core v3.5.0 (или по-нов), Multimedia Console v2.7.0 (или по-нов), QuMagie v1.5.1 (или по-нов)

За допълнителна информация и преглед на пълната гама QNAP решения, моля, посетете http"//www.qnap.com.

За QNAP

Компанията QNAP (Quality Network Appliance Provider) е посветена на предоставянето на цялостни решения при разработването на софтуер, хардуерно проектиране и собствено производство. С фокус върху иновациите в областта на съхранението на данни, мрежите и интелигентното видео, QNAP представя революционно облачно NAS решение, което допълва нашата авангардна екосистема от софтуер, базиран на абонамент, и диверсифицирани канали за обслужване. QNAP вижда NAS като нещо повече от просто съхранение и е създал облачна мрежова инфраструктура, за да могат потребителите да хостват и разработват анализ с изкуствен интелект, периферни изчисления и интеграция на данни в своите QNAP решения.

*Edge - инфраструктура или устройства разположени и работещи по-близо до клиента и крайния потребител.