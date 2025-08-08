Военно окръжие – Сливен обявява 30 вакантни длъжности за войници

08.08.2025 17:01 , Людмила Калъпчиева

Вакантните длъжности са в следните военни формирования:

военно формирование 22980 – София / 9 длъжности

военно формирование 52210 – Банкя / 4 длъжности

военно формирование 18270 – Горна Малина / 1 длъжност

военно формирование 28860 – Горна Малина / 16 длъжности

Желаещите да кандидатстват за военна служба подават документи във Военно окръжие – Сливен, в срок до 29 август 2025 г.

Конкурсът ще се проведе от 06.10.2025 г. до 10.10.2025 г. по график и включва:

- Изпит по физическа подготовка.

- Тест за проверка на общата култура.

- Събеседване с кандидатите.

Кандидатите за военна служба е необходимо да отговарят на изискванията

на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон: 088 454 13 55

Facebook: Военно Окръжие Сливен

Instagram: vo_sliven

TikTok: vo_sliven