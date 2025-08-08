Военно окръжие – Сливен обявява 30 вакантни длъжности за войници

Вакантните длъжности са в следните военни формирования:
военно формирование 22980 – София / 9 длъжности
военно формирование 52210 – Банкя / 4 длъжности
военно формирование 18270 – Горна Малина / 1 длъжност
военно формирование 28860 – Горна Малина / 16 длъжности
Желаещите да кандидатстват за военна служба подават документи във Военно окръжие – Сливен, в срок до 29 август 2025 г.
Конкурсът ще се проведе от 06.10.2025 г. до 10.10.2025 г. по график и включва:
- Изпит по физическа подготовка.
- Тест за проверка на общата култура.
- Събеседване с кандидатите.
Кандидатите за военна служба е необходимо да отговарят на изискванията
на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Военно окръжие – Сливен
гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4
телефон: 088 454 13 55
Facebook: Военно Окръжие Сливен
Instagram: vo_sliven
TikTok: vo_sliven