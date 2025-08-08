Военно окръжие – Сливен обявява 230 вакантни длъжности за войници

Вакантните длъжности са в следните гарнизони на Сухопътните войски:
Гарнизони Карлово и Казанлък 100 длъжности
Гарнизон Стара Загора 69 длъжности
Гарнизон Ямбол 24 длъжности
Гарнизон Плевен 5 длъжности
Гарнизон Асеновград 22 длъжности
Гарнизон Хасково 10 длъжности
Желаещите да кандидатстват за военна служба подават документи във Военно окръжие – Сливен, в срок до 26 септември 2025 г.
Конкурсът за СВ ще се проведе по места във военните формирования,
в периода от 24.11.2025 г. до 28.11.2025 г. и включва:
- Изпит по физическа подготовка.
- Тест за проверка на общата култура.
- Събеседване с кандидатите.
Кандидатите за военна служба е необходимо да отговарят на изискванията
на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Военно окръжие – Сливен
гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4
телефон: 088 454 13 55
Facebook: Военно Окръжие Сливен
Instagram: vo_sliven
TikTok: vo_sliven