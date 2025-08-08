Военно окръжие – Сливен обявява 230 вакантни длъжности за войници

08.08.2025 17:05 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Обяви за работа – Сливен | Сливен | преди 23 минути | 24

Вакантните длъжности са в следните гарнизони на Сухопътните войски:

Гарнизони Карлово и Казанлък  100 длъжности

Гарнизон Стара Загора  69 длъжности

Гарнизон Ямбол  24 длъжности

Гарнизон Плевен  5 длъжности

Гарнизон Асеновград  22 длъжности

Гарнизон Хасково  10 длъжности

Желаещите да кандидатстват за военна служба подават документи във Военно окръжие – Сливен, в срок до 26 септември 2025 г.

Конкурсът за СВ ще се проведе по места във военните формирования,

в периода от 24.11.2025 г. до 28.11.2025 г. и включва:

- Изпит по физическа подготовка.

- Тест за проверка на общата култура.

- Събеседване с кандидатите.

Кандидатите за военна служба е необходимо да отговарят на изискванията

на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон: 088 454 13 55

Facebook: Военно Окръжие Сливен

Instagram: vo_sliven

TikTok: vo_sliven