Военно окръжие – Сливен обявява 105 вакантни длъжности за войници

С П И С Ъ К
на вакантните длъжности за НГЧ
1. ГВАРДЕЕЦ – 100 вакантни места, Ръст 175 – 185 см., БМИ от 20-30 %,
без белези и татуировки по видимите части на тялото.
2. НОМЕР ОТ РАЗЧЕТ – 1 вакантно място.
3. МЛАДШИ ШОФЬОР – 2 вакантни места, Водач на МПС с категория „D”.
4. МЛАДШИ ШОФЬОР – 1 вакантно място, Водач на МПС с категория „С”.
5. МЛАДШИ ОХРАНИТЕЛ – 1 вакантно място.
Желаещите да кандидатстват за военна служба подават документи във Военно окръжие – Сливен, в срок до 19 септември 2025 г.
Конкурсът за Националната гвардейска част ще се проведе от 08:30 ч.
на 28.10.2025 г. и 29.10.2025 г. на адрес гр. София, бул. „Асен Йорданов“ № 2
и включва:
- Изпит по физическа подготовка.
- Тест за проверка на общата култура на кандидатите.
- Събеседване с кандидатите.
Телефони за информация с НГЧ: 02/92-28-906 и 02/92-28-938
Кандидатите за военна служба е необходимо да отговарят на изискванията
на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Военно окръжие – Сливен
гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4
телефон: 088 454 13 55
Facebook: Военно Окръжие Сливен
Instagram: vo_sliven
TikTok: vo_sliven