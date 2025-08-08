Военно окръжие – Сливен обявява 105 вакантни длъжности за войници

08.08.2025 17:06 , Людмила Калъпчиева

С П И С Ъ К

на вакантните длъжности за НГЧ

1. ГВАРДЕЕЦ – 100 вакантни места, Ръст 175 – 185 см., БМИ от 20-30 %,

без белези и татуировки по видимите части на тялото.

2. НОМЕР ОТ РАЗЧЕТ – 1 вакантно място.

3. МЛАДШИ ШОФЬОР – 2 вакантни места, Водач на МПС с категория „D”.

4. МЛАДШИ ШОФЬОР – 1 вакантно място, Водач на МПС с категория „С”.

5. МЛАДШИ ОХРАНИТЕЛ – 1 вакантно място.

Желаещите да кандидатстват за военна служба подават документи във Военно окръжие – Сливен, в срок до 19 септември 2025 г.

Конкурсът за Националната гвардейска част ще се проведе от 08:30 ч.

на 28.10.2025 г. и 29.10.2025 г. на адрес гр. София, бул. „Асен Йорданов“ № 2

и включва:

- Изпит по физическа подготовка.

- Тест за проверка на общата култура на кандидатите.

- Събеседване с кандидатите.

Телефони за информация с НГЧ: 02/92-28-906 и 02/92-28-938

Кандидатите за военна служба е необходимо да отговарят на изискванията

на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон: 088 454 13 55

Facebook: Военно Окръжие Сливен

Instagram: vo_sliven

TikTok: vo_sliven