Молебен канон на Пресвета Богородица в Малко Търново

08.08.2025 20:00 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 2 часа | 31

На 8 август 2025 г., в храм „Св. Богородица“ в гр. Малко Търново бе отслужен Молебен канон на Пресвета Богородица.

С тържествен камбанен звън, преди началото на Молебния канон, бе посрещнато копие на чудотворната икона на Пресвета Богородица „Предвъзвестителка“.

Молитвеното последование бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с йеромонах Андрей, председател на храма, протойерей Йордан Петров, архиерейски наместник на Малкотърновска духовна околия, иконом Панайот Сотиров, духовен надзорник, иконом Йоан Петров, архиерейски наместник на Ямболска духовна околия, иконом Яни Янев, йеродякон Вартоломей и йеродякон Поликарп.

Песнопенията бяха изпълнени антифонно от духовенството и клира. Клира бе огласен от иконом Атанас Чулаков, духовен надзорник, дякон Владимир Рогачев, г-н Иван Млечков, секретар на Сливенска митрополия, г-н Александър Учиков.

Храмът бе изпълнен от многолюдно множество вярващи, сред които присъстваха кметът на гр. Малко Търново г-н Илиян Янчев, председател на Общинския съвет г-н Красимир Стефанов, заместник-кметът Деян Йотов и други официални гости.

В словото си, след края на богослужението, митрополит Арсений призова всички към усърдна молитва и духовна подготовка за предстоящия Богородичен празник, напомняйки, че Пресвета Богородица винаги е била бърза помощница и закрилница на православните християни.

След молитвеното последование на присъстващите бе раздадена книжката „Стослов“ за духовна полза и назидание.

Кметът на гр. Малко Търново подари на митрополит Арсений картина с изображение на храма в града като спомен от посещението и изрази благодарност за проявеното внимание към града и жителите на Малко Търново.

Снимки