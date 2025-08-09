Сливен, кратки вечерни новини, 09.08.2025 г., събота

09.08.2025 16:00 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Сливен може да се утвърди като привлекателна лятна дестинация, съчетаваща културно наследство, природни забележителности и разумни цени за настаняване и хранене.

Кардиологът д-р Свилен Станчев празнува днес рожден ден.

Донка Матинова от сливенското село Младово чества преди дни своя 100-годишен юбилей.

Два екипа на пожарната в Сливен гасят пожар в нерегламентирано сметище край село Самуилово.

На 12 август Сливен ще отбележи Международния ден на младежта с разнообразна програма.

В галерия „Май“ в Сливен е открита изложба графики на художника Петър Пецин.

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Сливен организира безплатни и анонимни изследвания за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис в рамките на четвъртия етап от Националната АНТИСПИН кампания под мотото „Предай нататък: лято без риск“.