Сливен, кратки вечерни новини, 09.08.2025 г., събота

Сливен може да се утвърди като привлекателна лятна дестинация, съчетаваща културно наследство, природни забележителности и разумни цени за настаняване и хранене.
Кардиологът д-р Свилен Станчев празнува днес рожден ден.
Донка Матинова от сливенското село Младово чества преди дни своя 100-годишен юбилей.
Два екипа на пожарната в Сливен гасят пожар в нерегламентирано сметище край село Самуилово.
На 12 август Сливен ще отбележи Международния ден на младежта с разнообразна програма.
В галерия „Май“ в Сливен е открита изложба графики на художника Петър Пецин.
Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Сливен организира безплатни и анонимни изследвания за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис в рамките на четвъртия етап от Националната АНТИСПИН кампания под мотото „Предай нататък: лято без риск“.