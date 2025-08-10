Ичера отпразнува петдесет и седмия си фолклорен събор

10.08.2025 11:55 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен

За поредна година сливенското село Ичера отбеляза подобаващо традиционния си фолклорен събор. Петдесет и седмото издание привлече жители и гости на селото. Празникът уважи и кметът на община Сливен Стефан Радев, който приветства стеклата се на площада пред местното читалище публика. Той пожела на всички здраве, много щастие и да продължават да бъдат все така сплотени.

Поздравителен адрес по повод 57-ия събор изпрати председателят на Общински съвет – Сливен Димитър Митев. В него той поздравява домакините, организаторите и всички участници, които за поредна година направиха възможен фолклорния празник.

Своето топло приветствие към гостите отправи кметът на селото Иванка Кортезова. Тя благодари на Община Сливен в лицето на кмета Радев за доброто партньорство през годините.

Вечерта продължи с изпълнения на деца и самодейци, които превърнаха сцената на площада в истински празник на изкуството и народното творчество. За доброто настроение на присъстващите се погрижи със свои изпълнения народният певец Деян Митев. Малки и големи изпълниха площада с български хора.

Всяка година датата на провеждане на събора е различна. Обикновено се празнува три дни – петък, събота и неделя. Определят се като втората неделя на август. За събитието обикновено пристигат хора от различни краища на страната, за да се съберат с родовете си и да се видят със своите близки.

Организатори са Кметство Ичера, НЧ „Зора-1872“, с подкрепата на Община Сливен.