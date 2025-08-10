Сливен, кратки вечерни новини, 10.08.2025 г., неделя

10.08.2025 15:54 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Сливен | преди 38 минути

Сливенското село Ичера отбеляза 57-ия си традиционен фолклорен събор, който събра жители и гости от цялата страна.

Кметът Стефан Радев поздрави присъстващите на 57-ия си традиционен фолклорен събор в Ичера, като им пожела здраве и сплотеност.

С разнообразна програма и тази година Сливен ще отбележи Международния ден на младежта на 12 и 13 август.

Цените в левове и евро объркват клиентите в Сливен - от 8 август влезе в сила изискването цените на стоките и услугите в България да бъдат обявявани едновременно в левове и в евро.

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Сливен организира този месец безплатни и анонимни изследвания за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис в рамките на четвъртия етап от Националната АНТИСПИН кампания под мотото „Предай нататък: лято без риск“.

В област Сливен се въвежда едномесечна забрана за придвижване на дребни преживни животни поради опасност от разпространение на шарка.

На 6 август, сряда, Община Сливен организира втора безплатна прожекция на филма „Гунди – легенда за любовта“ на площад „Цар Освободител“.