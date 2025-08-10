Молебен канон на Пресвета Богородица в с. Тънково

10.08.2025 20:00 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 29

На 10 август (неделя вечер), в храм „Св. Архангел Михаил“ в с. Тънково бе отслужен Молебен канон на Пресвета Богородица.

Молитвеното последование бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, йеромонах Паладий, иконом Панайот Сотиров – духовен надзорник, иконом Йоан Петров – архиерейски наместник на Ямболска духовна околия, иконом Стелиян Кунев, свещеник Димитър Петрушев – председател на храма, свещеник Валентин Георгиев, свещеник Рафаил Комитов, йеродякон Вартоломей и йеродякон Поликарп.

Песнопенията антифонно бяха изпълнени от духовенството и клиросните певци, ръководени от иконом Атанас Чулаков, сред които бяха и дякон Владимир Рогачев и г-н Александър Учиков.

В архипастирското си слово митрополит Арсений призова вярващите да подражават на Божията Майка – на Нейните добродетели, на тихите ѝ и смирени слова, и на пълното ѝ доверие в Божията воля. Той подчерта, че Пресветата Дева е истински приятел на всеки християнин – Майка, Която никога не изоставя своите чеда, чува молитвите им и бърза да помага във всяка нужда и скръб. Владиката насърчи вярващите винаги да прибягват под Нейното застъпничество, с увереност, че Тя ще изпроси от Своя Син и наш Бог милост и благословение за всички.

В края на последованието Сливенският митрополит Арсений удостои председателя на храма, свещеник Димитър Петрушев, с офикията „протойерей“.

С благословението на Владиката о. Димитър раздаде на всички присъстващи книжката „Стослов“, като всеки имаше възможност лично да го поздрави по повод полученото отличие.

Снимки