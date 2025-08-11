В Котел изграждат първия възрожденски летен атракцион в България

11.08.2025 09:53 , Людмила Калъпчиева

В местността „Дълга поляна“ край Котел започна реализацията на първия по рода си в страната възрожденски летен атракцион, който ще съчетае архитектура, история, природа и активности за цялото семейство. Идеята е на кмета на общината Коста Каранашев и цели да се превърне във вход към богатото културно-историческо и туристическо наследство на региона.

Атракционът ще бъде тематично зониран в три основни части – „Възрожденска архитектура“, „Късна античност“ и „Биологично разнообразие“. Посетителите ще открият люлки, катерушки, въжени мостове, огледални инсталации, зони за баланс, дървени къщички, павилион за рекламни материали и уютни кътове за отдих. Сред акцентите ще бъде сцена с макет на къщата на Сава Филаретов, подходяща за концерти и театрални постановки. Всичко ще бъде изградено с местни материали и с умели препратки към културните и природните забележителности на района.

В рамките на проекта вече е монтирана желязната основа на бъдещ дървен покрит пешеходен мост, който ще свързва зоната с парк „Изворите“ при Стойкова чешма. Плановете включват и паркоместа за автомобили, кемпери и каравани, както и експозиционни пространства още от входа.

Проектът се финансира чрез стратегията за ВОМР на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ по Програмата за развитие на селските райони. Очаква се да бъде завършен през септември 2025 г. и да се впише в дългосрочната визия на общината за разширяване територията на Фестивала на етносите, багрите и котленския килим.