Сливен се включи в XIII Национален събор на народното творчество в Копривщица. Самодейци от 11 населени места се представиха с обичаи, песни, танци и инструментални изпълнения и спечелиха журито и публиката. Сливенските изпълнители се прибраха с първи и втори отличия.

Голяма гордост за сливенския регион беше и водещата на събитието. Тази година отговорността беше поверена на Станка Тръндева от НЧ „Светлина-1928“-с. Самуилово. Освен, че се справи изключително добре със задачата, тя впечатли и с автентичната носия, която носеше.

Сливенските състави бяха избрани при специален подбор, който се състоя по време на традиционния фолклорен събор в Кермен през юни.

Община Сливен осигури транспорта им до Копривщица.

Съборът в Копривщица е вписан в Световното културно наследство на ЮНЕСКО и се провежда веднъж на всеки пет години.