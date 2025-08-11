Сливен се включи в XIII Национален събор на народното творчество в Копривщица. Самодейци от 11 населени места се представиха с обичаи, песни, танци и инструментални изпълнения и спечелиха журито и публиката. Сливенските изпълнители се прибраха с първи и втори отличия.
Голяма гордост за сливенския регион беше и водещата на събитието. Тази година отговорността беше поверена на Станка Тръндева от НЧ „Светлина-1928“-с. Самуилово. Освен, че се справи изключително добре със задачата, тя впечатли и с автентичната носия, която носеше.
Сливенските състави бяха избрани при специален подбор, който се състоя по време на традиционния фолклорен събор в Кермен през юни.
Община Сливен осигури транспорта им до Копривщица.
Съборът в Копривщица е вписан в Световното културно наследство на ЮНЕСКО и се провежда веднъж на всеки пет години.