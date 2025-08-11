Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 11.08.2025 г.

11.08.2025 11:16 , Людмила Калъпчиева

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 09.08.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 11.08.2025 Г.

Сливен: Криминалисти на РУ-Сливен работят по два сигнала за кражби, заявени на 10 август. От гараж в сливенския кв. „Българка“ са откраднати бензинов двигател, рибарски принадлежности и други вещи, като заявената щета е за 2000 лева. За времето от 1 до 8 август от офис на фирма в град Сливен е извършена кражба на техника и сумата от 300 лева. Нанесената щета е в процес на установяване. По случаите се извършват издирвателни и процесуално-следствени действия. Образувани са досъдебни производства.

На 9 август, около 20,30 часа, в сливенското село Стара река, е възникнало произшествие с пострадало 9-годишно дете. Пострадалият е момче от същото населено място, управлявал е индивидуално електрическо превозно средство по улица в селото. По първоначални данни момчето губи управление и пада на пътното платно. Откарано е за лечение в болнично заведение в град Сливен за оказване на медицинска помощ. По случая е образувано досъдебно производство.

На 10 август, в 06,00 часа, в дежурната част на РУ-Сливен е получен сигнал от телефон 112 за настъпило пътно произшествие в района на местност Сухата чешма край град Сливен. По първоначални данни лек автомобил „Опел Астра“, управляван от водач на 32 години се удря в метален стълб. При произшествието е пострадала жена на 34 години- пътник в автомобила. Тя е получила фрактура на крака. Откарана е в болнично заведение в град Сливен без опасност за живота. Образувано е досъдебно производство.

Служители на ОДМВР-Сливен работят по два случая на домашно насилие.

Единият сигнал е получен на 9 август в 10,30 часа от телефон 112. Мъж на 34 години е упражнил насилие спрямо 30-годишна жена, с която живее на семейни начала в община Нова Загора. Мъжът е задържан за 24 часа. На жената е предложена правна помощ. По случая в РУ-Нова Загора е образувано досъдебно производство.

Вторият сигнал е получен в РУ-Сливен на 10 август в 21,48 часа от телефон 112 за упражнено насилие и заплахи спрямо жена на 46 години от 44-годишен мъж, с който имат близки отношения. Мъжът е задържан за 24 часа. На жената е предложена правна помощ. Образувано е досъдебно производство.

Твърдица: Служители на РУ-Твърдица работят по сигнал за взломна кражба от частен имот в село Червенаково. За времето от 27 юли до 10 август неизвестен извършител е проникнал в имот, собственост на 30-годишна жена от град Стара Загора. Заявена е кражба на техника и други вещи на стойност около 300 лева. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 36 сигнала за произшествия в дните от 8 до 11 август. Своевременно са ликвидирани пожари, без да причинят преки щети, възникнали в сухи треви и отпадъци, от РСПБЗН- Сливен /10/, РСПБЗН-Нова Загора/9/, РСПБЗН-Котел /2/ и РСПБЗН-Твърдица /4/. Оказана е техническа помощ от екипи на РСПБЗН-Сливен при 2 от сигналите- екипите са извикани да помогнат на ЦСМП за пренасяне на пациенти от домовете им до линейките. Оказано е съдействие на други екипи и съседни области при 5 от сигналите.

На 08.08.2025 г., в 08,25 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в стърнище с бали слама, намиращо се в землището на село Гавраилово. Причината за възникване на пожара е техническа неизправност в сламопресата. Произшествието е ликвидирано от 2 екипа на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Спасени са 68 бали и 50 декара овощна градина. Нанесените щети са в процес на установяване.

На 08.08.2025 г., в 14,35 часа, в РСПБЗН - Нова Загора е получен сигнал за пожар в къща, намираща се на ул. „Роза“. Произшествието е ликвидирано от 3 екипа на РСПБЗН-Нова Загора. Пострадали няма. Вследствие на запалени отпадъци огънят се прехвърля върху покрива на къщата. Огънят обхваща и големи площи от отпадъци, сухи треви и храсти. Спасени са 4 сгради. Унищожени са 80 кв. м. покривна конструкция.

На 09.08.2025 г., в 16,37 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в овощна градина, намираща се в землището на кв. „Речица“. Произшествието е ликвидирана от 3 екипа на РСПБЗН-Сливен. Спасени са 3 сгради. Унищожени са 10 декара сливови насаждения. Най-вероятната причина за пожара е небрежност при боравене с открит огън.

На 10.08.2025 г., в 20,11 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в овощна градина с праскови, намираща се в землището на село Самуилово. Най-вероятната причина е небрежност при боравене с открит огън. Пожарът е ликвидиран от 1 екип на РСПБЗН-Сливен. Спасени са 100 бали фураж и 5 декара прасковена градина.

Спасени са 2000 декара смесена гора при пожар в землището на село Ценино. Сигналът е получен на 10 август в 14,34 часа. Произшествието е ликвидирано своевременно, без да причини преки щети, от 3 екипа на РСПБЗН-Нова Загора и специализиран автомобил на ДГС и 8 горски служители. Произшествието е ликвидирано при труднодостъпен телен и силен вятър.

4 сгради са спасени при пожар в село Пъдарево. Сигналът е получен на 10 август в 14,27 часа. Произшествието е ликвидирано своевременно от 1 екип на РСПБЗН-Котел, без да причини преки щети. При пристигане на място пожарът е обхванал дворовете на 3 имота. Най-вероятната причина е небрежност при боравене с открит огън.