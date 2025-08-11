Младежка форум-театрална трупа „Свободни електрони“ организира поредно представление

11.08.2025 12:23 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Младежка форум-театрална трупа „Свободни електрони“, която е част от Центъра за подкрепа за личностното развитие – детски комплекс-Сливен, се отправя към поредното си предизвикателство – премиера на ново форум-театрално представление. Заглавието носи името „Любовчията”. Премиерата ще се състои на 13 август, сряда, от 19.01 часа в зала „Сливен“. Входът е свободен.

Събитието е част от програмата на Младежки дом-Сливен по повод 13 август – Международния ден на младежта.

Постановката онагледява проблема с трафика на хора и в частност опасностите, до които може да доведе прекомерното доверие на младите момичета, ако те са твърде доверчиви спрямо непознати за тях момчета и мъже. И макар по традиция да има пострадал персонаж в края на театралното представление, пред публиката се открива възможността да поправи счупеното и да начертае различна, положителна съдба за главния герой.

Представлението не е подходящо за лица под 13-годишна възраст.

Фейсбук страница на събитиет: https://www.facebook.com/events/726521790246271