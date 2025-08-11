Сливен, кратки вечерни новини, 11.08.2025 г., понеделник

11.08.2025 16:10 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Сливен достойно участва в XIII Национален събор на народното творчество в Копривщица - самодейци от 11 населени места от региона представиха обичаи, песни, танци и инструментални изпълнения, които впечатлиха както журито, така и публиката.

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 36 сигнала за произшествия в дните от 8 до 11 август.

На 9 август в село Ичера се проведе 57-ият традиционен събор, който събра семейства, приятели и гости от цялата страна.

Кметът Стефан Радев проведе ежемесечния приемен ден с граждани на Сливен, като се ангажира да направи детайлни проверки и да съдейства за разрешаване на сложни социални, имуществени и ремонтни казуси.

На 12 август от 18:30 ч. в Градската градина ще има ателиета, работилници, игри и демонстрации, организирани от различни младежки организации и клубове по повод Международния ден на младежта.

На 13 август от 19:01 ч., в зала „Сливен“, театрална трупа „Свободни електрони“ ще представи премиерата на постановката „Любовчията“.

"Топлофикация - Сливен" ЕАД има нужда от квалифицирани електроинженери и машинни инженери.