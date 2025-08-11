11.08.2025 13:39 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 49

От 4 до 8 август се проведе европейското първенство по ускорен и блиц шах за юноши и девойки от 8 до 18 години в Солун. България беше представена достойно от близо 30 състезатели във всяка една от възрастовите групи.

Състезателката на шахматен клуб „Сините Камъни“ Василена Очкова направи силно представяне при момичета до 12 години по блиц. Тя записа най-добрия български резултат. Очкова добави 250 точки към своя международен рейтинг по блиц и малко не й достигна да влезе в топ 3 след 18 изиграни партии, разделяйки 5-7 място.