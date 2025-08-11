11.08.2025 15:01 , Людмила Калъпчиева

Временна промяна в работното време на звено БДС в РУ-Твърдица

Поради ползване на отпуск на служител от звено БДС РУ -Твърдица за времето от 18.08.2025 до 05.09.2025 прием и връчване в РУ Твърдица се осъществява в дните: 22.08.2025 (петък), 29.08.2025 (петък) и 05.09.2025 (петък). В останалите дни от седмицата получаване на готови документи подадени в РУ Твърдица се осъществява в ОДМВР Сливен.

ОДМВР-Сливен поднася извинението си към жителите на община Твърдица за причиненото неудобство.

Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР- Сливен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с платена такса за обикновена услуга във всяко едно от звената Български документи за самоличност (БДС) в Сливен, РУ-Нова Загора, РУ-Котел или РУ-Твърдица. Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес. Готовите лични документи се получават в звеното БДС на ОДМВР Сливен, където е подадено заявлението.

Работно време на звена БДС-Сливен и Нова Загора в делнични дни:

От 08.00 ч. до 18.00 ч. без обедна почивка.

Звено БДС в РУ –Котел работи с работно време от 08.30-17.30 часа. без обедна почивка

Звено БДС в РУ – Твърдица - поради ползване на отпуск на служител за времето от 18.08.2025 до 05.09.2025 прием и връчване в РУ Твърдица се осъществява в дните: 22.08.2025 (петък), 29.08.2025 (петък) и 05.09.2025 (петък).

Заявление за подмяна на СУМПС може да се подаде в РУ (Котел, Нова Загора и Твърдица) едновременно със заявления за издаване на лична карта и/или паспорт само в случаите на подмяна на свидетелство за управление на МПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат и заплатена така за обикновена услуги.

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на:

• лична карта и/или паспорт

• удостоверение за събития свързани с издаването на документи

Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20,00 (двадесет) до 150,00 (сто и петдесет) лева;

От 1 януари 2025г. в сила влизат нови цени на документа за самоличност – лична карта. Според промените в Тарифа №4, лична карта с обикновена поръчка струва 30 лева. Цената й с бърза услуга е 60 лева. Експресното издаване на лична карта е 150 лева.

Сроковете за издаване им са: обикновена услуга – до 30 дни; бърза услуга – до 3 работни дни и експресна – до 8 работни часа.

Издадените лични карти по новата технология, заявени като обикновена и бърза поръчка ще се получават в регионалните паспортни служби. Експресните поръчки, които се подават в ОДМВР Сливен, ще се получават само в Дирекция „Български документи за самоличност“ – София, СДВР или ОДМВР-София.

В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността по РУ за месец юли 2025 в прикачения файл.

Ежедневна информация, свързана с издаването на българските лични документи може да се получи на телефон: 044/644-355.