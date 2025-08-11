11.08.2025 15:09 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Кметът Стефан Радев посрещна ръководителите на Националния летен скаутски лагер, който се провежда в местността Абланово. Иван Чернов и Йоана Григорова от Национална скаутска организация на България (НСОБ) благодариха за съдействието от страна на Общината. Те споделиха, че Сливен е градът, в който са получили най-голяма подкрепа за всичко, което им е необходимо за добрата подготовка и безопасното протичане на лагера.

Заместник-председателят на НСОБ, Иван Чернов, напомни, че преди 1944 г. скаутското движение в България е наброявало над 60 хиляди млади разузнавачи.

„Нашата амбиция е да продължим тази традиция и да я направим достъпна за децата от всички краища на страната. Нарастващият интерес показва, че все повече родители искат да откъснат децата си от града и да ги доближат до природата“, допълни той.

От своя страна кметът Радев ги поздрави за добрата организация на лагера. Той заяви, че в лицето на Община Сливен скаутите ще продължат да имат верен партньор и приятел и се надява доброто сътрудничество да продължи и занапред.

На срещата присъства и заместник-кметът Камен Костов.

Националният летен скаутски лагер в местността Абланово ще продължи до 17 август. На него около 150 деца и младежи на възраст от 7 до 18 години от цялата страна учат различни неща чрез преживявания и изграждане на нови умения. Участниците се включват в разнообразна програма, фокусирана върху практически умения, вълнуващи игри и разузнавачески експедиции. Изграждат биваци, готвят на открито и придобиват нови умения за оцеляване и ориентиране сред природата.

Събитието се организира с подкрепата на Община Сливен и партньорски организации. То е част от годишния календар на Националната скаутска организация на България.

В момента в света има над 50 милиона скаути, като това е най-голямото младежко неправителствено движение.