Молебен канон на Пресвета Богородица в гр. Средец

На 11 август в понеделник вечер бе отслужен Молебен канон на Пресвета Богородица в храм "Всех Святих" в гр. Средец.

Молитвеното последование бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий, протосингел на Сливенска митрополия, иконом Недялко Радев, председател на храма, иконом Йоан Петров, архиерейски наместник на Ямболска духовна околия, иконом Панайот Сотиров,духовен надзорник, иконом Яни Янев, протойерей Дамян Плачков, йеродякон Вартоломей и йеродякон Поликарп.

Клира бе огласен от иконом Атанас Чулаков, духовен надзорник, г-н Иван Млечков,секретар на Сливенска митрополия и г-н Александър Учиков.

В словото си митрополит Арсений обърна внимание на Богородичния пост, като припомни и за четирите големи поста през годината, както и за поста в сряда и петък. Архиереят подчерта, че постът не бива да се разглежда само като въздържание от блажна храна, а като духовна стража. Възприемайки го по този начин, ние ще се освободим от всякакъв страх, защото постът ни укрепва и пази от всяко зло. В словото си той се спря и на темата за човешкия страх, за лъжливите ценности и за погрешната житейска философия, които правят човека уязвим. Постът, съчетан с бдение над сърцето, участие в Тайнствата и Светото Причастие, в по-дългите богослужения и в Молебния канон към Пресвета Богородица, ни дава сила да казваме с една уста и едно сърце: „Пресвета Богородице, спаси нас!“ – не в частна, а в обща молитва. С тази духовна бран, използвайки всички тези духовни оръжия, вярващите могат да устоят, да смирят гордостта и да ограничат своето его, от което произлиза всяко зло и всяка грешна мисъл. В заключение митрополит Арсений посочи, че в това подвизаване имаме за най-ярък пример Пресвета Богородица – образец на смирение, чистота и непрестанно бдение.

С благословението на Сливенския митрополит, о. Недялко раздаде изданието на Сливенска митрополия „Стослов“ – за вдъхновение, Божие благословение и утвърждаване в православната вяра.

