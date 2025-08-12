СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В гр. СЛИВЕН 12.08.2025

715 11.6.2025 г. 15.8.2025 г. 1 МАШИНИСТ, ПСТ СЛИВЕН средно
759 20.6.2025 г. 29.8.2025 г. 2 ВОДАЧ ЕЛЕКТРОКАР СЛИВЕН средно
760 20.6.2025 г. 15.8.2025 г. 5 МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ТЪКАНЕ СЛИВЕН средно
774 23.6.2025 г. 15.08.202 4 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
823 26.6.2025 г. 29.8.2025 г. 1 КРАНИСТ, СТАЦИОНАРЕН КРАН СЛИВЕН средно
832 01.7.2025 г. 29.8.2025 г. 1 ДЪРВОДЕЛЕЦ, МЕБЕЛИСТ СЛИВЕН средно
836 01.7.2025 г. 29.8.2025 г. 2 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК СЛИВЕН средно
838 01.7.2025 г. 29.8.2025 г. 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ОБРАБОТКА ЗЪРНО СЛИВЕН средно
839 01.7.2025 г. 29.8.2025 г. 2 МЕХАНИК СЛИВЕН средно
868 09.7.2025 г. 12.9.2025 г. 2 СТРУГАР СЛИВЕН средно
871 01.9.2025 г. 22.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ПРИРОДНИ НАУКИ СТАРА РЕКА висше
874 10.7.2025 г. 29.8.2025 г. 5 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН основно/средно
886 14.7.2025 г. 12.9.2025 г. 2 МОНТАЖНИК ДОГРАМА СЛИВЕН средно
887 15.7.2025 г. 12.9.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
888 15.7.2025 г. 12.9.2025 г. 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно
892 16.7.2025 г. 29.8.2025 г. 3 МОНТАЖНИК КЛИМАТИЦИ СЛИВЕН средно
916 15.9.2025 г. 29.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ, ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ КРУШАРЕ висше
917 01.9.2025 г. 28.8.2025 г. 1 ЗАС КЕРМЕН висше
925 22.7.2025 г. 12.9.2025 г. 1 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН начално
926 22.7.2025 г. 12.9.2025 г. 2 ЗИДАРОКОФРАЖИСТ СЛИВЕН основно/средно
938 18.8.2025 г. 18.8.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОТЕХНИК СЛИВЕН средно
947 30.7.2025 г. 29.8.2025 г. 1 ОБЩ РАБОТНИК СЛИВЕН основно/средно
955 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно
956 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно
958 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно
959 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно
960 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 МОНТАЖНИК, СТОМАНЕНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ СЛИВЕН средно
961 04.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
963 01.9.2025 г. 25.8.2025 г. 20 ОБЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНОСТТА ЯМБОЛ начално/основно/средно
967 01.9.2025 г. 28.8.2025 г. 20 ОБЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНОСТТА ЯМБОЛ начално/основно/средно
970 09.9.2025 г. 22.8.2025 г. 2 УЧИТЕЛ, ЦОУД 1-4 КЛАС СОТИРЯ висше
971 09.9.2025 г. 22.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ, ЦОУД 1-4 КЛАС ЗЛАТИ ВОЙВОДА висше
974 07.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 СКЛАДАДЖИЯ СЛИВЕН средно
976 09.9.2025 г. 13.8.2025 г. 2 УЧИТЕЛ, ДЕТСКА ГРАДИНА КЕРМЕН висше
977 11.8.2025 г. 12.9.2025 г. 1 СЛАДКАР СЛИВЕН средно
979 11.8.2025 г. 28.8.2025 г. 1 СКЛАДОВ РАБОТНИК СЛИВЕН основно/средно
980 11.8.2025 г. 12.9.2025 г. 1 ОТГОВОРНИК/СПЕЦИАЛИСТ ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно