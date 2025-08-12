Общотвърдишки събор „Хайдушка поляна“ – мост между поколенията и пазител на родовата памет

12.08.2025 08:59 , Людмила Калъпчиева

На 9 август 2025 г., за поредна година, твърдичани и гости на региона се събраха в местността „Хайдушка поляна“, за да отбележат традиционния Общотвърдишки събор – празник, съхраняващ спомена за героизма и непреклонния дух на местното население.

Съборът започна с поднасяне на цветя и отдаване на почит пред паметната плоча, издигната преди 57 години в чест на народните закрилници – четата на Симеон Стойков, Кара Колю, Бойчо войвода, Пею Буюклията, Филип Тотю, Панайот Хитов, Хаджи Димитър, Стефан Караджа, Злати Касапина и други.

Сред официалните гости бяха кметът на Община Твърдица Мария Гвоздейкова-Златева, заместник-кметът Ваня Ишмерова и общинският съветник Динко Вълев.

Празнична програма и спортни игри

На сцената се изявиха самодейци от гр. Твърдица, с. Червенаково, с. Баня, гр. Нова Загора, гр. Раднево, гр. Сливен и гр. Лясковец, които създадоха истинска фолклорна феерия. Туристическо дружество „Чумерна“ – Твърдица, организира спортни игри и забавления за всички възрасти – дърпане на въже, прескачане на препятствия, пренасяне на вода и други предизвикателства. Участниците получиха награди за своя спортен хъс.

Въпреки горещото слънце, на поляната се изви кръшно българско хоро, а ритъмът на музиката и енергията на присъстващите превърнаха събитието в емоционален празник на българщината.

Съборът „Хайдушка поляна“ има дълга история и продължава да бъде символ на родовата памет и приемствеността между поколенията. Организаторите благодарят на всички, които бяха част от това преживяване, и отправят покана за следващото издание догодина.