Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 12.08.2025 г.

12.08.2025 12:07 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 19 минути | 1

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 11.08.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 12.08.2025 Г.

Твърдица: Криминалисти от РУ-Твърдица са задържали 26-годишен мъж, извършил кражба на кабел и оставил без ток частен имот в град Шивачево. Сигналът е получен вчера сутринта от мъж на 35 години. Пред органите на реда той е заявил, че от негов имот е извършена кражба на 150 метра меден проводник, захранващ къщата му. В резултат на проведените незабавни издирвателни действия извършителят е установен. Той е криминално проявен на 26 години от същото населено място. Задържан е за 24 часа. Откраднатата вещ е предадена и върната на собственика. По случая е образувано досъдебно производство.

Сливен: Притежание на наркотици са установили полицейски служители на РУ-Сливен при ежедневния контрол и наблюдение на лица, склонни към извършване на противоправни деяния. На 11 август, около 14,10 часа, на бул. „Ст. Стамболов“ в град Сливен е извършена проверка на 20-годишен мъж. В него е намерено устройство за пушене тип вейп, съдържащо вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 10 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Своевременно са ликвидирани пожари, без да причинят преки щети, възникнали в сухи треви и отпадъци, от РСПБЗН- Сливен /4/, РСПБЗН-Нова Загора/3/ и РСПБЗН-Котел /1/. Един сигнал се е оказал недействителен.

На 11.08.2025 г., в 14,19 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в аспирация на заведение в град Сливен. Аспираторът се възпламенява вследствие на натрупани мазнини. До пристигане на дежурния екип собственикът е ликвидирал горенето с помощта на прахови пожарогасители. Унищожени са бяла и черна техника. Спасени са 2 сгради.