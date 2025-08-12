Сливен, кратки вечерни новини, 12.08.2025 г., вторник

12.08.2025 16:13 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 104

Военната прокуратура в Сливен се зае с трагедията с кап. Николай Илиев, загинал в пътен инцидент край с. Маломирово.

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 13.08.2025 г. от 09:00 ч. до 14:00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването на Сливенски минерални бани.

Кметът на Сливен Стефан Радев се срещна с ръководителите на Националния летен скаутски лагер в местността Абланово – Иван Чернов и Йоана Григорова от Националната скаутска организация на България.

Младежката форум-театрална трупа „Свободни електрони“, част от Центъра за подкрепа за личностното развитие – детски комплекс в Сливен, ще представи на 13 август в зала “Сливен” новото си театрално представление „Любовчията“.

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 10 сигнала за произшествия през изминалото денонощие.

Сливен може да се утвърди като привлекателна лятна дестинация, съчетаваща културно наследство, природни забележителности и разумни цени за настаняване и хранене.

Концерт на Веселин Маринов ще се състои на крепост “Туида” на 28 август от 19:00 часа.