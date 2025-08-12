12.08.2025 13:30 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 43 минути | 26

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя информацция за издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през второто тримесечие на 2025 година.

Подробности може да намерите в прикачения файл.