Хей, деца, искате ли да се забавлявате, докато създавате нещо красиво със собствените си ръце? Заповядайте на нашата весела работилница за моделиране и изработване на бижута и пъстринки, които ще направите сами и ще отнесете вкъщи!
Ще използваме цветни материали, ще учим интересни техники и ще творим с много усмивки! Всеки участник ще си направи свое уникално украшение – идеално за подарък или за украса.
Работилница “Музейни майсторлъци” за малки творци в РИМ – Сливен!
19–22 август (вторник, сряда, четвъртък и петък)
Часове: от 9:00 до 11:30 ч.
Цена: 20 лв. общо за четирите дни
Необходимо е предварително записване на тел. 0879514171 - Десислава Панайотова, музеен педагог.
Очакваме Ви с нетърпение и много настроение!