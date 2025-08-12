12.08.2025 14:43 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

Хей, деца, искате ли да се забавлявате, докато създавате нещо красиво със собствените си ръце? Заповядайте на нашата весела работилница за моделиране и изработване на бижута и пъстринки, които ще направите сами и ще отнесете вкъщи!

Ще използваме цветни материали, ще учим интересни техники и ще творим с много усмивки! Всеки участник ще си направи свое уникално украшение – идеално за подарък или за украса.

Работилница “Музейни майсторлъци” за малки творци в РИМ – Сливен!

19–22 август (вторник, сряда, четвъртък и петък)

Часове: от 9:00 до 11:30 ч.

Цена: 20 лв. общо за четирите дни

Необходимо е предварително записване на тел. 0879514171 - Десислава Панайотова, музеен педагог.

Очакваме Ви с нетърпение и много настроение!