Молебен канон към Пресвета Богородица в гр. Котел

12.08.2025 20:22 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 26

На 12 август (вторник) в храм „Св. апли Петър и Павел“ в гр. Котел бе отслужен Молебен канон на Пресвета Богородица.

Богослужението бе оглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий, протосингел на Сливенска митрополия, ставрофорен иконом Димитър Сотиров, председател на храма и архиерейски наместник на Котелска духовна околия, иконом Йоан Петров, архиерейски наместник на Ямболска духовна околия, иконом Панайот Сотиров, духовен надзорник, протойерей Игнатий Ойков, йеродякон Вартоломей и йеродякон Поликарп.

Клира огласиха иконом Атанас Чулаков, духовен надзорник, г-н Иван Млечков и г-н Александър Учиков.

В архипастирското си слово митрополит Арсений обърна внимание на евангелския откъс за разпятието Христово, в който Спасителят поверява Своята майка на апостол Йоан. Архипастирят подчерта, че от този момент нататък всички християни имат Божията Майка за своя застъпница и небесна майка.

В края на молитвеното последование владиката подари на всички присъстващи издание на Сливенска митрополия – книжката „Стослов“, с насърчение към редовно четене на Свещеното Писание и с благопожелания за духовна подкрепа по пътя към вечния живот.

Снимки