Сливен. Новини от източника. Последни новини

Стефан Радев: Чуваме гласа на младите. Той е важен за бъдещето на България

, Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 32 минути | 29

Международен ден на младежта

Цветен, усмихнат, пъстър – такъв беше Сливен на 12 август, когато се отбелязва Международният ден на младежта. Градската градина събра множество хора, които заедно подкрепиха бъдещето на града и на България. Пространството около Плочата беше пълно с шатри, различни работилници, спортни занимания, забавни игри и награди. Събитието уважи и кметът Стефан Радев, който отбеляза, че именно младежите са в центъра на вечната промяна, на развитието, на надеждата, на мечтите за по-добър живот.

„Вие сте младежта, която ви уверявам, че ние чуваме. Дори искаме да чуваме повече от младите хора, защото така или иначе, вие сте в центъра на всички политики - и на Общината, и на държавата, и на всички институции, които се занимават с формиране на политики в България. Защото, вие младежите, сте бъдещето. Бъдещето на България, бъдещето на Сливен, бъдещето на всеки един от нас. Затова и тази година решихме да отбележим по-сериозно този празник, за да дадем знак към младите хора, че са важни, че гласът им се чува, че е важен за развитието на страната“, каза кметът Радев.

През цялата вечер доброволци от Български Младежки Червен кръст организираха игри и демонстрации на „първа помощ“. Спортен клуб по ориентиране „Сини камъни“ организира състезание по ориентиране за начинаещи и любопитни приключенци. Спортен клуб по канадска борба „Стоте войводи“ даде възможност на присъстващите да премерят сили с приятели, познати и непознати. В събитието се включиха Военно окръжие-Сливен; Клуб за бъдеще-Сливен; Калистеника – Отбор „Insiderz“. Превантивно-Информационен Център към Общински съвет по наркотични вещества-Сливен; Център за Подкрепа на Личностното Развитие-Детски комплекс-Сливен; Интеракт клуб-Сливен; FTTV Media Group. Включиха се и скаутите от летния лагер на Абланово.

Празникът завърши с концерт на клуб за млади поп изпълнители „Ритъм“, Фолклорен ансамбъл „Българи“, Пламен Огнянов, Десислава Тозева, Дария и Павел от вокална школа „Мишо Тодоров“ към читалище „Зора – 1860“, Ангел Кондев - Ачо от група „Монолог“, спортен клуб по акробатика „Стефан Данчев“ и Яна Николова.

На събитието присъства и заместник-кметът Пепа Чиликова.

По традиция Международният ден на младежта ще бъде отбелязан в два дни, като тази вечер от 19.01 часа в зала „Сливен“ младежите от театрална трупа „Свободни електрони“ ще представят премиерата на постановката „Любовчията“. Входът е свободен.

Събитията са организирани от Община Сливен, Младежки дом-Сливен и Младежки общински съвет-Сливен.

Снимки

Международен ден на младежта
Международен ден на младежта
Международен ден на младежта
Международен ден на младежта
Международен ден на младежта
Международен ден на младежта
Международен ден на младежта
Международен ден на младежта
Международен ден на младежта
Международен ден на младежта
Международен ден на младежта
Международен ден на младежта
Международен ден на младежта
Международен ден на младежта
Международен ден на младежта
Международен ден на младежта
Международен ден на младежта
Международен ден на младежта
Международен ден на младежта
Международен ден на младежта
Международен ден на младежта
Международен ден на младежта
Международен ден на младежта

Реклама