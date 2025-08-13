13.08.2025 09:53 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Цветен, усмихнат, пъстър – такъв беше Сливен на 12 август, когато се отбелязва Международният ден на младежта. Градската градина събра множество хора, които заедно подкрепиха бъдещето на града и на България. Пространството около Плочата беше пълно с шатри, различни работилници, спортни занимания, забавни игри и награди. Събитието уважи и кметът Стефан Радев, който отбеляза, че именно младежите са в центъра на вечната промяна, на развитието, на надеждата, на мечтите за по-добър живот.

„Вие сте младежта, която ви уверявам, че ние чуваме. Дори искаме да чуваме повече от младите хора, защото така или иначе, вие сте в центъра на всички политики - и на Общината, и на държавата, и на всички институции, които се занимават с формиране на политики в България. Защото, вие младежите, сте бъдещето. Бъдещето на България, бъдещето на Сливен, бъдещето на всеки един от нас. Затова и тази година решихме да отбележим по-сериозно този празник, за да дадем знак към младите хора, че са важни, че гласът им се чува, че е важен за развитието на страната“, каза кметът Радев.

През цялата вечер доброволци от Български Младежки Червен кръст организираха игри и демонстрации на „първа помощ“. Спортен клуб по ориентиране „Сини камъни“ организира състезание по ориентиране за начинаещи и любопитни приключенци. Спортен клуб по канадска борба „Стоте войводи“ даде възможност на присъстващите да премерят сили с приятели, познати и непознати. В събитието се включиха Военно окръжие-Сливен; Клуб за бъдеще-Сливен; Калистеника – Отбор „Insiderz“. Превантивно-Информационен Център към Общински съвет по наркотични вещества-Сливен; Център за Подкрепа на Личностното Развитие-Детски комплекс-Сливен; Интеракт клуб-Сливен; FTTV Media Group. Включиха се и скаутите от летния лагер на Абланово.

Празникът завърши с концерт на клуб за млади поп изпълнители „Ритъм“, Фолклорен ансамбъл „Българи“, Пламен Огнянов, Десислава Тозева, Дария и Павел от вокална школа „Мишо Тодоров“ към читалище „Зора – 1860“, Ангел Кондев - Ачо от група „Монолог“, спортен клуб по акробатика „Стефан Данчев“ и Яна Николова.

На събитието присъства и заместник-кметът Пепа Чиликова.

По традиция Международният ден на младежта ще бъде отбелязан в два дни, като тази вечер от 19.01 часа в зала „Сливен“ младежите от театрална трупа „Свободни електрони“ ще представят премиерата на постановката „Любовчията“. Входът е свободен.

Събитията са организирани от Община Сливен, Младежки дом-Сливен и Младежки общински съвет-Сливен.