Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 13.08.2025 г.

13.08.2025 10:10 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 16 минути | 1

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 12.08.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 13.08.2025 Г.

Нова Загора: В РУ-Нова Загора е започнато бързо производство за управление на лек автомобил с поставени регистрационни табели, издадени за друго МПС. Проверката е извършена на 12 август в град Нова Загора при ежедневния контрол по пътна безопасност. Автомобилът е „Фолксваген Поло“, управляван от мъж на 23 години от град Нова Загора.

На 12 август, около 16,00 часа, е постъпил сигнал за настъпило пътно произшествие между два автомобила на път ІІ-66 в землището на село Караново. При произшествието няма пострадали, причинени са материални щети. В хода на проверката се установява, че задната регистрационна табела на единия от автомобилите не е поставена на определеното място и не е издадена от съответните компетентни органи на МВР. По случая е образувано бързо производство.

Сливен: 52-годишен мъж е задържан от служители на РУ-Сливен. На 12 август, около 20,30 часа, е получен сигнал за нанесена телесна повреда и отправени заплахи към жена на 44 години в условията на домашно насилие. По случая е образувано досъдебно производство. На жената е предложена правна помощ.

Пожарна безопасност и защита на населението

Спасени са 300 декара широколистна гора при пожар в землището на село Пет могили. Сигналът е получен на 12 август в 16,52 часа. На място е изпратен един екип на РСПБЗН-Нова Загора, който заедно със земеделски производители с техника, са успели да ликвидират своевременно пожара, преди да причини щети.

Два екипа от Регионална дирекция „ПБЗН“-Сливен са изпратени в помощ при гасенето на пожара в района на село Скала.