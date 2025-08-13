Сливен, кратки вечерни новини, 13.08.2025 г., сряда

12 август в Сливен бе отбелязан Международния ден на младежта с цветно, усмихнато и пъстро събитие в Градската градина.
Клуб за Бъдеще – Сливен за поредна година се включи в честването на Международния ден на младежта, организирано от Младежки дом – Сливен.
Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ съобщи данни за броя на издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство на нови сгради в област Сливен за второто тримесечие на 2025 г.
Обществените чешми в Сливен са обект на непрекъснати кражби и вандализъм, алармират от общинското предприятие "Озеленяване и гробищни паркове".
Военноокръжна прокуратура-Сливен разследва катастрофата на пътя Елхово-Бургас, близо до разклона за с. Маломирово, област Ямбол, при която загина офицер.
С над 11 на сто се увеличават издадените разрешителни за строеж в Сливен през второто тримесечие на 2025 г.
Младежката форум-театрална трупа „Свободни електрони“ към Центъра за подкрепа за личностното развитие – Детски комплекс в Сливен ще представи тази вечер в зала “Сливен новия си спектакъл „Любовчията“.