13.08.2025 12:34 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 54

Премиерът Росен Желязков: Правителството следва ясна програма за управление, защото ние осъществяваме политики, а не се занимаваме със сплетни

„Всички атаки срещу кабинета, които подгряват есенната политическа ситуация, не би следвало да срещат нашата реакция, защото нашият поглед е отвъд дребнотемието и злободневието Правителството следва ясна програма за управление, защото ние осъществяваме политики, а не се занимаваме със сплетни“, това заяви премиерът Росен Желязков преди началото на правителственото заседание. Министър-председателят посочи, че се наблюдава една нестабилност по отношение на политическия консенсус, свързан с баланса между институциите, така както е предписан в смисъла и духа на българската Конституция. „Това не позволява към настоящия момент да се формират органите, свързани със защита на националната ни сигурност, както и дипломатическата ни служба. Това е доста опасен прецедент, защото балансът, който е предписан от духа на Конституцията и от законите, е парализиран“, категоричен бе премиерът. Росен Желязков призова парламента да се опита да възстанови това равновесие със съответните законови промени. Министър-председателят обясни, че правителството не може да бъде инициатор на тези промени.

Министър-председателят отбеляза, че и през летните месеци правителството продължава усилено своята работа . „Готови сме за поемането на всяка отговорност, в това число и на политическите битки, които предстоят през есента“, завърши премиерът Росен Желязков.