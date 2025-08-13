13.08.2025 12:51 , Връзки с обществеността

Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен | преди 43 минути | 46

МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен”АД предлага възможност за финансиране на обучението на студенти от професионално направление „Здравни грижи”, специалност „Медицинска сестра”

През 2025 г. се учредяват стипендии с месечна сума в размер на 400 лв., за месеците през които студентът има занятия по специалността:

Медицинска сестра - 10 броя.

Изисквания към кандидатите са:

Да бъде приет редовна форма на обучение във ВУЗ на територията на Република България, акредитирано в професионално направление „Здравни грижи”, специалност „Медицински сестра”

Да не упражнява свободна професия, да няма регистрация като едноличен търговец и не участва в управлението на търговско дружество;

Общият успех от дипломата за средно образование за студенти първи курс или от положените изпити през предходната учебна година, за студенти от втори и по-горен курс, да не е по-нисък от добър 4 ;

Да сключи договор за отпускане на стипендия, в който са регламентирани финансовите параметри и е уговорено задължение за работа на стипендианта в МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен”АД за срок не по-кратък от годините, в които кандидатът ще се обучава и получава стипендия.

Желаещите да кандидатстват за обявените стипендии, могат да получат информация и необходимите документи от 14.08.г до 29.08.2025г на адрес: гр. Сливен, ул. „Христо Ботев “ № 1, Отдел „Управление на човешките ресурси“. Документите се депозират в деловодството на МБАЛ всеки работен ден от 08.30 до 16.00 ч , в срок от 01.09 до 15.09.2025 г.

Във връзка с предложението МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен”АД организира и Дни на отворените врати за кариерно развитие на 27.08 от 11.00 ч. Инициативата е насочена към кандидат- студенти по специалност „Медицинска сестра", обучаващи се във висши учебни заведения на територията на страната.

В дните на отворени врати желаещите ще могат да се запознаят отблизо с работната среда и да обсъдят всички въпроси, свързани със спецификата, възможностите и предизвикателствата на работата, перспективите за професионално и кариерно развитие в МБАЛ.

Желаещите да се включат в Дните на отворени врати трябва да се запишат предварително на телефон: 044611804 или на e-mail:gl.sestra@mbalsliven.org