13.08.2025 14:55 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 12 минути | 0

Инспектори от Районното управление на полицията в град Котел изнесоха днес беседа в ЦРДУ / Центъра за работа с деца на улицата/ към Община Котел на тема полицейската професия, техники за разкриваемост и превенция по отношение рисковите фактори за извършване на престъпления от и срещу малолетни и непълнолетни. Инициативата е на ЦРДУ. Дейността на Центъра цели чрез предоставяне на дневна грижа да помогне на деца с липса на родителска или друга заместваща грижа и контрол. Децата в риск получават достъп до здравни, социални и образователни услуги, както и придобиване на социални умения. Днешната среща с полицейските инспектори запозна децата с основните задължения на полицейския служител, в кои случаи могат да разчитат на помощ, кое е престъпление и как се наказва, и как трябва да се предпазват. Потребителите на центъра са предимно деца отпаднали или необхванати от образователната система, скитащи се без родителски надзор. Такива деца често попадат в конфликт със закона или самите те стават жертви на престъпления. Срещата цели децата да получат познания за последиците от извършване на престъпление и да бъдат отговорни към собствената си безопасност.