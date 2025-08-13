Започна изграждане на кръстовище с кръгово движение пред КАТ в Сливен

13.08.2025 16:44 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Започна изграждане на кръстовище с кръгово движение пред КАТ на булевард „Банско шосе“. Това се налага с цел облекчаване трафика и включване безпроблемно на превозните средства от „Топлофикация“ в пиковите часове, когато хората отиват и се прибират от работа. Изграждането цели също намаляване на конфликтните точки на превозни средства, които излизат от сградата на сектор „Пътна полиция“.

Кръстовището ще бъде изградено с пластмасови елементи. Такава практика в Сливен вече има с кръстовището между булевард „Хаджи Димитър“ и улица „Радой Ралин“.

Практиката показва, че при тези кръстовища с кръгови движения са най-малко конфликтите между водачите на превозни средства. Трафикът също се облекчава значително.