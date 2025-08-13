Молебен канон на Пресвета Богородица в Тополовград

13.08.2025 19:41 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 22

На 13 август в храм „Св. Богородица“ в Тополовград тържествено бе изпълнен за последен път тази година Молебният канон на Пресвета Богородица.

Молитвеното последование пред копие на чудотворната икона на Пресвета Богородица „Предвъзвестителка“ бе оглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий, протосингел на Сливенска митрополия, архимандрит Амвросий, председател на храма, ставрофорен иконом Николай Клюнков, архиерейски наместник на Тополовградска духовна околия, иконом Йоан Петров, архиерейски наместник на Ямболска духовна околия, иконом Панайот Сотиров, духовен надзорник, иконом Жельо Димитров, йеродякон Вартоломей и йеродякон Поликарп.

Песнопенията бяха изпълнени от иконом Атанас Чулаков, духовен надзорник, дякон Владимир Рогачев, г-н Иван Млечков, секретар на Сливенска митрополия, и г-н Александър Учиков.

На последованието молитвено участие взе и монахиня Серафима, игумения на Устремския манастир „Света Троица“, заедно с йеродякон Сергий, както и множество християни, дошли да се поклонят на Пречистата Божия Майка и да измолят нейното небесно застъпничество.

В архипастирското си слово митрополит Арсений обърна внимание на апостолите, на древните апостолски мъже и светии, които свидетелстват за живота и делата на Божията Майка, напомняйки, че Нейният живот е бил изпълнен с тиха, но непоколебима вяра и безрезервно преданост на Божията воля. Той подчерта, че Пресветата Дева е първият и най-съвършен образец на Църквата – жива икона на смирението, чистотата и любовта, в която няма сянка на съмнение.

Негово Високопреосвещенство призова вярващите да подражават на Нейната молитвеност и постоянство, особено в дните на изпитания и духовна борба, когато примерът на Богородица е светилник, който води към Христос. Той припомни, че всяка молитва към Божията Майка е изповед на вярата, че Тя е нашата Небесна Застъпница, Която не престава да ходатайства за света пред престола на Своя Син.

След богослужението, за благословение и духовна подкрепа, на присъстващите бе раздадена книжката „Стослов“, издание на Сливенска митрополия, с цел насърчаване към четене на Божествените Писания.

Снимки