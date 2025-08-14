14.08.2025 11:25 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 22 минути | 2

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя информация за въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през второто тримесечие на 2025 година. Данните са предварителни. Можете да се запознаете с тях в прикачения файл.