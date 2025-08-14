Сливен, кратки вечерни новини, 14.08.2025 г., четвъртък

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представи информация за въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през второто тримесечие на 2025 година.
В Сливен започна изграждането на кръгово кръстовище пред КАТ на бул. „Банско шосе“.
Младежка форум-театрална трупа „Свободни електрони“ към Центъра за подкрепа за личностното развитие – детски комплекс в Сливен подготви и изнесе премиера на новото си представление „Любовчията“ на 13 август в зала “Сливен”.
На 12 август Сливен отбеляза Международния ден на младежта с цветно, усмихнато и пъстро събитие в Градската градина.
Петима сливналии изкачиха преди седмица най-високия връх в Европа и планината Кавказ – Елбрус /5642 метра/.
Изпратихме в последния му земен път д-р Веселин Събев от Сливен - дългогодишен специалист по ендокринология.
МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” предлага възможност за финансиране на обучението на студенти от професионално направление „Здравни грижи”, специалност „Медицинска сестра”.