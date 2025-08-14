Ремонтираха оградата и рампите на Детска ясла № 13 в Сливен

14.08.2025 15:02 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Сливен

Община Сливен извърши ремонт на оградата и северните товарни рампи в Детска ясла № 13 в кв. „Ново село“ в Сливен. Строително-монтажните работи включваха ремонт на плътната част на източната ограда, външна мазилка и боядисване на стени. На подхода към двете товарни рампи към кухненския блок беше положена армирана бетонова настилка. Рампите също бяха ремонтирани. Дейностите включваха удължаване на стъпала и полагане на настилка щампован бетон.

Строително-монтажните работи по обекта бяха изпълнени в съответствие със срока, предвиден в договора. Средствата са осигурени от бюджета на Община Сливен.