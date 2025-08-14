Архиерейска вечерня с чин на Опело Богородично в Несебър

14.08.2025 22:00 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 14 август в храм „Успение Богородично“ – гр. Несебър бе отслужена Архиерейска вечерня с чин на „Опело Богородично“ в навечерието на големия празник Успение на Пресвета Богородица.

Молитвеното последование бе оглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, ставрофорен иконом Петър Косев – председател на тържествуващия храм, иконом Панайот Сотиров – духовен надзорник, ставрофорен иконом Захари Дечев, иконом Стилиян Кунев, иконом Яни Янев, протойерей Николай Янков, протойерей Игнатий Ойков, протойерей Арсений Станков, протойерей Серафим Димитров, свещеник Димитър Илиев, свещеник Стоян Толев, йеродякон Вартоломей, йеродякон Поликарп и дякон Владимир Рогачев.

Антифонно бе изпълнено последованието на Опело Богородично пред плащаницата на Пресвета Дева.

След опело Богородично митрополит Арсений отправи вдъхновено слово за Божията Майка, припомняйки свидетелствата за Нейното Успение и прославление, запазени в Преданието и у светите отци от първите векове.

Сред присъстващите на богослужението бяха кметът на община Несебър г-н Николай Димитров, капитан II ранг Николай Данаилов, старшина I степен Патрисия Петрова, главен старшина Калоян Пенчев и старшина I степен Йоан Димитров, както и множество народ дошъл да отправи молитви към Пресвета Богородица.

В знак на уважение кметът поднесе на митрополит Арсений картина с изображение на старата митрополитска църква „Света София“.

След словото се проведе тържествена лития из центъра на стария град, в която бяха изнесени копие на чудотворната Несебърска икона на Божията Майка и плащаницата на Пресвета Богородица. Шествието бе предвождано от курсанти от II и ΙΙΙ курс на Военноморското училище в гр. Варна, които с благоговение носеха светинята.

