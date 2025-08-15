Нов старт за младежи: платена практика, менторство и възможност за постоянна работа

15.08.2025 08:50 , Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България

От 24 юни 2025 г. Агенцията по заетостта стартира изпълнението на нов проект „Младежки практики“, насочен към младежи на възраст от 16 до 29 години вкл., които търсят възможности да работят в свободното си време. Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд+ чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 и има за цел да насърчи трудовата интеграция на младите хора, които не са ангажирани с работа, образование или обучение. Очаква се около 10 000 участници да се включат в практиките по проекта.

Проектът осигурява възможност за включване в практика на реално работно място на безработни, неактивни и търсещи работа лица, в т. ч. учащи. С подкрепата на работодатели и ментори участниците придобиват практически умения и създават трудови навици. Могат да се включат и младежи, които временно не учат или работят, например по време на ваканция, като получават възнаграждение за положения труд.

Практиката се осъществява по трудов договор на пълно или непълно работно време, за срок до 6 месеца. Участниците получават възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната, както и дневна транспортна надбавка в зависимост от местоработата. Работата се извършва под ръководството на ментор, определен от работодателя.

Кандидатстването се извършва чрез подаване на заявление в бюрата по труда. След регистрация се провежда подбор и насочване към конкретен работодател.

Проектът предвижда и конкретни стимули за работодателите. Агенцията по заетостта възстановява разходите за възнаграждение и осигуровки за периода на практиката. Осигурява се и възнаграждение за менторите – служители на предприятието, които ръководят и подпомагат участника по време на практиката. При сключване на безсрочен договор с младеж, успешно приключил практиката, работодателят получава допълнителен стимул – възстановяване на осигурителните вноски за шест месеца.

Заявките за участие се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, придружени от декларации и документи, удостоверяващи допустимостта.

С проект „Младежки практики“ Агенцията по заетостта предоставя устойчива възможност за навлизане на младите хора на пазара на труда, като същевременно подпомага работодателите в процеса на привличане и изграждане на нови кадри. Цялата информация, както и образци на документи, са публикувани на официалната интернет страница на агенцията – https://www.az.government.bg/pages/mladejki-praktiki/