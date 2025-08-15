Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 15.08.2025 г.

15.08.2025 10:38 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 31 минути | 33

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 14.08.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 15.08.2025 Г.

Нова Загора: Притежание на наркотици са установили полицейски служители при специализирана операция, проведена на 14 август. В населено място, намиращо се в община Нова Загора, е извършена проверка в частен имот. По първоначални данни на място полицейските служители са намерели и иззели около 5 кг. суха листна маса, която е реагирала положително при теста за наркотици. Задържан е собственикът на имота. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.

39-годишен водач на лек автомобил „Опел Корса“ е хванат да управлява след употреба на наркотични вещества. Проверката е извършена на 14 август, в 06,15 часа, на ул. „Патриарх Евтимий“ в град Нова Загора, при ежедневния контрол по пътна безопасност. Пробата за употреба на наркотични вещества, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат. На водача е издаден талон за медицинско изследване. По случая е образувано досъдебно производство.

Сливен: На 14 август, около 22,50 часа, е получен сигнал по телефон 112 за възникнал скандал между роднини на улица в сливенския квартал „Надежда“. В резултат на конфликта е пострадал мъж на 82 години. Той е настанен за лечение в болнично заведение в болнично заведение в град Сливен без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

На 14 август, около 16,00 часа, в участък „Петолъчка“ към РУ-Сливен е получен сигнал от жена на 57 години, която е съобщила, че неизвестен извършител е откраднал велосипеда й, който е оставила пред кметството в село Трапоклово. Малко след получаване на сигнала полицейските служители хващат извършителя, докато управлява велосипеда по бул. „Бургаско шосе“ в град Сливен. Той е криминално проявен мъж на 31 години от град Сливен. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 14 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Своевременно са ликвидирани пожари, без да причинят преки щети, възникнали в сухи треви и отпадъци, от РСПБЗН- Сливен /4/, РСПБЗН-Нова Загора/5/ и РСПБЗН-Котел /1/. Оказана е техническа помощ при 3 от сигналите. Един сигнал се е оказал недействителен.