15.08.2025 11:12 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Свят | преди 28 минути | 33

AMD с рекорден дял при сървърните процесори за Q2’25 според Mercury Research

Компанията за анализи на ИТ пазара публикува своя доклад за 2-рото тримесечие на годината. В него специално се отбелязва, че AMD има рекорден 41% дял по приходи от сървърни чипове. Този успех се дължи главно на продължаващото високо търсене на тези продукти в облачните и корпоративните структури.

Ето някои от основните моменти в доклада на Mercury Research касаещи AMD:

• Делът при сървърните процесори се е увеличил със 7,2% спрямо същия период миналата година и с 1,5% в сравнение с предходното тримесечие, за да достигне рекордните 41%.

• Приходите от клиентски продукти (процесорите Ryzen за настолни и мобилни РС) са се увеличили с 9,8% в годишен план и с 1,3% спрямо 1-вото тримесечие на тази година до 27,8%.

o При настолните процесори делът е нараснал с внушителните 20,5% спрямо периода миналата година и с 4,9% спрямо предходното тримесечие до 39,3%.

o Приходите от мобилни процесори са се увеличили с 3,9% в годишен план и е намалял с 0,7% спрямо Q1’25 до общо 21,5%.

• Общите приходи са нараснали с 8,8% за година и с 1,3% в сравнение с първото тримесечие до общо 33%.