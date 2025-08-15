15.08.2025 11:48 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Областният управител Чавдар Божурски назначи работна група и проведе среща във връзка с нерегламентирани дейности с излезли от употреба моторни превозни средства в село Чинтулово. Поводът е постъпил сигнал до министъра на околната среда и водите, който е препратен на областния управител.

Работната среща се състоя на 14 август в Областна администрация Сливен. В нея участваха още представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, Община Сливен и Областна дирекция на МВР - Сливен. Обсъдени бяха досегашните действия на институциите и се набелязаха конкретни мерки за справяне с проблема.

От РИОСВ информираха, че се извършват периодични проверки на местата, за които има сигнали за незаконна дейност. Съставени са актове при всички констатирани нарушения, а така също и при неизпълнение на издадени предписания. Част от случаите са подадени към прокуратурата.

След края на срещата, последва съвместна проверка в 4 частни имота в село Чинтулово, два от които в бившия стопански двор. При извършения обход и оглед, в два от тях не са регистрирани нарушения. В един от имотите са открити два броя МПС без документи, части от автомобили и 7 гуми. Снети са обяснения от собственика, който в едноседмичен срок следва да представи необходимите документи.

В четвъртия имот са установени около 50 броя автомобилни гуми с джанти и неголямо количество натрупани стъкла. Комисията констатира, че настилката в обекта е с тъмен цвят, силно омаслена. В правомощията на РИОСВ е да изиска вземане на почвени проби и извършване на съответни изследвания. Проверките продължават.

Припомняме, че още на 21 май 2024 г., в резултат на среща в Областна администрация Сливен и изискани становища от РИОСВ, ОДМВР и Окръжна прокуратура, областният управител Чавдар Божурски изпрати писмо до министъра на околната среда и водите с предложения на институциите за промени в нормативната уредба.