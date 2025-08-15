Сливен, кратки вечерни новини, 15.08.2025 г., петък

15.08.2025 16:12 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Областният управител Чавдар Божурски назначи работна група и проведе среща във връзка с нерегламентирани дейности с излезли от употреба моторни превозни средства в село Чинтулово, след като е постъпил сигнал до министъра на околната среда и водите.

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 14 сигнала за произшествия през изминалото денонощие.

На 18 август от 21:00 ч. на площад „Цар Освободител“ в Сливен ще бъде излъчен безплатно филмът „Без крила“, с който ще завърши инициативата „Лятно кино на открито“.

На 15 август 2025 г. се навършват 19 години от кончината на д-р Йордан Тодоров Дяков – един от най-уважаваните акушер-гинеколози в Сливен.

Община Сливен извърши ремонт в Детска ясла №13 в квартал „Ново село“.

Цигани биха човек до кръв снощи в Сливен, инцидентът станал около 20:00 ч. на метри от общината - на пейките, известни като „моливчетата“, между кметството и мола.

Старо пророчество на Ванга, разпространено от бизнесмена Антолий Лубченко, казва, че на Земята предстои нов потоп, заради които Черно море ще достигне Сливен.