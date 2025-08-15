На Голяма Богородица църквата в Младово отбелязва храмовия си празник

15.08.2025 13:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Църквата в сливенското село Младово днес, на Голяма Богородица, отбелязва своя празник. Жители, техните семейства и гости се стекоха в храм „Успение Богородично“, за да запалят свещ и да отбележат един от големите християнски празници. Гост бе и кметът Стефан Радев, който бe посрещнат заедно с другите посетители от домакина на празника - кмета на селото Димка Славова. Сливенският градоначалник пожела на всички здраве, щастие, вяра и благополучие. На имениците – да бъдат благословени и да си носят името с гордост.

За упование във вярата и в Божията милост призова отец Иван от Старозагорската епархия, който отслужи празнична света литургия в храма. Сред присъстващите бяха още областният управител Чавдар Божурски, деятели, участвали в изграждането на църквата, кметове на населени места в общината и кметски наместници.

Храмът „Успение Богородично“ е завършен през 2006 г. с усилията и подкрепата на местни спонсори. Освещаването е извършено през месец февруари 2007 г. Изографисването му е дело на сливенския художник Иван Джиджев.