Несебър отбеляза тържествено Успение Богородично

15.08.2025

На 15 август – Успение на Пресвета Богородица, в град Несебър бяха отслужени празнична утреня и Архиерейска св. Литургия по повод храмовия празник и празник на града.

Богослуженията бяха възглавени от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, ставрофорен иконом Петър Косев – председател на храма, иконом Атанас Чулаков – духовен надзорник, протойерей Игнатий Ойков, протойерей Арсений Станков, йеродякон Вартоломей, йеродякон Поликарп и дякон Владимир Рогачев.

Песнопенията бяха изпълнени от хор при храм „Св. Богородица“ – гр. Бургас.

В архипастирската си проповед митрополит Арсений говори за иконата на Успение Богородично, в която Христос държи на ръце душата на Своята Майка, изобразена като младенец в бели пелени – символ на чистотата и светостта ѝ. Той подчерта, че този образ разкрива тайната на християнската надежда: смъртта за праведния не е край, а преминаване към вечния живот в обятията на Спасителя. Владиката напомни, че Пресвета Богородица, като Майка на Църквата, продължава да се моли и застъпва за всички верни, а празникът на нейното успение е ден на духовна радост и утеха за християните. Архиереят призова вярващите да следват примера на смирението, кротостта и послушанието на Божията Майка, за да могат и те един ден да чуят гласа на Господа: „Ела, добри и верни, рабе, влез в радостта на Господаря си“.

В края на св. Литургия митрополит Арсений удостои йеродяконите о. Вартоломей и о. Поликарп с офикията "архидякон".

Снимки от св. Литургия