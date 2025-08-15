Архипастирски благослов в Областната управа в гр. Бургас

15.08.2025 15:39 , Канцелария (Сливенска митрополия)

По традиция, на празника Успение на Пресвета Богородица – в сградата на Областната управа – гр. Бургас бе отслужена молитва за здраве и благоденствие на ръководството и служителите в администрацията на областната управа.

Молитвеното последование бе оглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архидяконите о. Вартоломей и о. Поликарп.

В словото си владиката благопожела на Областния управител г-н Владимир Крумов здраве, телесни сили и успехи в високоотговорното му служение, като губернатор на Бургаска област.

На края бе възгласено мнсоголетствие за всички, които работят в областната управа, и бяха поръсени със светена вода за здраве и благоденствие.